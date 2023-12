Duivenplaag op Mechelen, tranen van geluk en de opvallende viering van Orban: de JPL-beelden die u nog niet zag

Heeft u ze ook door beeld zien flitsen tijdens KV Mechelen - Club Brugge? Een handjevol duiven vertoefde negentig minuten lang Achter De Kazerne en zorgen voor amusante beelden.

Bij KAA Gent vierde Gift Orban na afloop het uitbundigste. Opvallend, want de Nigeriaan loopt er meestal wat nukkig bij als hij zelf niet tot scoren kwam.

In STVV - OHL was er een glansrol weggelegd voor doelman Tobe Leysen. Al begon zijn wedstrijd wel op een opvallend manier. In de spelerstunnel moest er namelijk minutenlang op hem gewacht worden.



Daarnaast was er ook tijdens Cercle Brugge - Antwerp veel oponthoud. Maar dan door blessures. Vooral de Vereniging wordt geteisterd door een blessureplaag. Tegen Antwerp moest onder meer Utkus gebleseerd naar de kant.



Het mooiste beeld van het weekend kwam misschien wel uit het Lotto Park. Michou, bazin van supporterscafé La Coupe, was tot tranen toe bewogen omdat ze de aftrap mocht geven geven.