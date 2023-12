Bijna te laat in Schotland, maar Brecel ontsnapt aan forfait en wint vlot 1e ronde Scottish Open

Onze landgenoot is nog steeds niet helemaal hersteld van een griepaanval, die hem ook op het UK Championship parten speelde. Daarom had hij ook zijn vlucht van zondag vanuit Düsseldorf geannuleerd om maandag te vliegen vanuit Amsterdam.

Brecel, die als volgende speler aan de beurt was op de Scottish Open, dreigde te laat in Edinburgh te zijn voor zijn eerste ronde en dus een forfaitnederlaag te krijgen. Maar Sam Craigie hielp de regerende wereldkampioen een handje. Met een straffe remonte en breaks van 95, 64, 85 en 126 zette hij Williams nog opzij met 3-4. Met zijn inhaalrace gaf Craigie Brecel net genoeg tijd om in de snookerzaal aan te komen. De Limburger verspilde vervolgens geen tijd om Iulian Boiko naar huis te spelen met 4-0. De 18-jarige Oekraïense amateur zag elk foutje genadeloos afgestraft worden. Brecel neemt het in de tweede ronde op tegen de Engelsman James Cahill (WR 72).

Luca Brecel zal met wat zweet op zijn voorhoofd de partij tussen Mark Williams en Sam Craigie hebben gevolgd op het vliegtuig. Terwijl zijn vlucht naar Schotland drie uur vertraging had, liep de drievoudige wereldkampioen in geen tijd 3-0 uit.

Brecel dankt "mirakel" en "snelle taxichauffeur"

"Het was een mirakel dat ik op tijd was", zei Brecel na afloop. "Ik zat nog op het vliegtuig, toen ik zag dat Williams 3-0 voor kwam. Ik dacht: Sam moet minstens één frame winnen om me een kans te geven om op tijd te zijn. Ik ben hem heel dankbaar."

Brecel was ook blij met zijn "snelle taxichauffeur", want van de luchthaven was het nog 35 minuten rijden naar de snookerzaal. "De chauffeur kende me niet, maar hij heeft wel goed doorgereden. Hij heeft misschien zelfs een rood licht genegeerd", lachte hij.

De wereldkampioen was ook blij met zijn zege. "Het voelde goed, ik wil me weer wat meer amuseren aan de snookertafel. Ik heb sinds mijn wereldtitel misschien wat te veel nagedacht, maar ik wil er weer meer van genieten. Ik wil dezelfde mindset als tijdens het WK: meer relaxed."

"Maar ik had bijna afgezegd voor dit toernooi wegens ziekte, dus ik heb 10 dagen niet kunnen trainen. Daarvoor heb ik wel elke dag getraind. Ik voel me nu weer goed, maar het gaat pas sinds wat beter."

"Ik was misschien minder klaar voor de eerste helft van het seizoen, maar ik ben zeker en vast klaar voor de tweede helft."