Moet Brecel bang zijn van "Mighty Mouse"? Chinees Zhang Anda dacht aan stoppen, maar is nu in bloedvorm

Met een blik op hun eerdere confrontaties zou Luca Brecel wel eens met overmoed aan zijn tweede ronde op het UK Championship kunnen beginnen: 5-1 tegen Zhang Anda. Zijn laatste nederlaag tegen de Chinees dateert al van begin 2013.

Terwijl "The Belgian Bullet" zich dit jaar tot wereldkampioen kroonde, had "Mighty Mouse" - de snookerbijnaam van Zhang Anda - tot een maand geleden nog nooit in de halve finale van een rankingtoernooi gestaan.

Toch past Brecel beter op zijn tellen, want de 31-jarige Zhang Anda lijkt eindelijk de poort naar de top te hebben opengebeukt. Op de English Open schakelde hij nummer 1 van de wereld Ronnie O'Sullivan uit op weg naar de finale.

Daar brak een gebrek aan ervaring hem zuur op bij een 7-3-voorsprong tegen Judd Trump. De nummer 2 van de wereld won 6 frames op een rij om Zhang Anda zijn eerste rankingtitel te ontnemen.

Niet getreurd, want amper een week later was het wel prijs voor Mighty Mouse. Met zeges tegen achtereenvolgens - hou u vast - Mark Williams, Ding Junhui en opnieuw O'Sullivan knokte hij zich voor eigen publiek naar de finale van het International Championship.

Daarin maakte hij het in schoonheid af met een maximum break van 147 in de finale tegen Tom Ford (10-6). En dat voor een speler die twee jaar geleden nog overwoog om te stoppen.

Tijdens de coronapandemie dacht Zhang Anda aan zijn snookerpensioen, nadat hij zich had zien wegzakken op de wereldranking. "Maar ik kon het niet verdragen om te stoppen en heb het sindsdien niet slecht gedaan", zei de Chinees, voor het eerst in de top 16, vorige week nog bescheiden.

Kan Luca Brecel de man in vorm wel afstoppen? Vanavond om 20 uur buigen ze zich over de snookertafel voor een plekje bij de laatste 8.