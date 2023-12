Belgisch supertalent Cian Uijtdebroeks wijkt uit naar Jumbo-Visma: "Een toekomstige leider"

Dat zijn ploegmaat Aleksandr Vlasov in de laatste bergrit hem nog de 7e plaats in het klassement afsnoepte, kon de nochtans altijd vrolijke Uijtdebroeks maar matig smaken. Toen al was duidelijk dat hij niet langer gelukkig was bij Bora-Hansgrohe. Door de komst van Primoz Roglic zakte Uijtdebroeks bovendien een plekje in de pikorde bij de Duitse ploeg. En dus koos Uijtdebroeks er maar voor om de omgekeerde richting uit te gaan, richting Jumbo-Visma, dat volgend jaar als Visma-Lease a Bike door het peloton zal peddelen. Ondanks een nog lopend contract voor 1 jaar, maakt Uijtdebroeks al meteen de overstap. Hij tekent bij de ploeg van onder meer Wout van Aert een contract voor 4 jaar.

Cian Uijtdebroeks wordt al een aantal jaar een gouden toekomst voorspeld, iets wat hij in zijn eerste grote ronde meteen bevestigde. De amper 20-jarige Belg werd in de Ronde van Spanje meteen 8e.

Uijtdebroeks: "Een eer om te leren van Jonas en Wout"

Visma-Lease a Bike is tevreden dat het de strijd om een van de grootste talenten in het wielrennen heeft gewonnen.



"We volgen Cian al van bij de junioren", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "We hebben dan ook niet getwijfeld om onze kans te grijpen, vanaf die zich voordeed."

"Cian past perfect in ons team. Hij wil zich op alle vlakken ontwikkelen en we zijn dan ook blij dat hij voor ons kiest."

"Bij ons kan hij leren van renners als Jonas Vingegaard, Wout van Aert en Sepp Kuss. We zien Cian als een toekomstige leider van ons team."

Uijtdebroeks zelf is uiteraard ook in de wolken dat hij zich kan aansluiten bij het team dat afgelopen seizoen de 3 grote rondes kon winnen. "Dit is een van de toonaangevende ploegen in het peloton. Het is een eer om van jongens als Jonas, Wout en Sepp te kunnen leren. Ik kijk er al naar uit."