"We hebben een nieuwe Nina Derwael gezien, maar of ze Parijs haalt?"

Gisteren heeft olympisch kampioene Nina Derwael (23) een update gegeven over haar revalidatie en haar plannen voor de toekomst. "Ze oogde erg ontspannen op haar persconferentie", zag onze reporter Steffy Merlevede, "maar Parijs wordt een erg moeilijk verhaal. Dat weet ze zelf ook."

Nina Derwael liet gisteren verstaan dat ze vol goede moed een nieuw hoofdstuk als topturnster aansnijdt. Een hoofdstuk na "het zwaarste jaar" in haar carrière. "Opvallend rustig deed ze haar verhaal", zag Steffy Merlevede. "Ze praatte heel open en heel sterk." "We kregen een nieuwe Nina te zien, een atlete vol zelfvertrouwen. Ze was erg ontspannen. En dat na een moeilijk jaar: zowel op sportief, op emotioneel als op privévlak." "Op haar eentje heeft Nina Derwael het turnen in ons land weer positief belicht, want de sport stond wat in een kwaad daglicht", weet onze turnreporter.

Nu blijkt dat ze nood had aan een andere aanpak. Steffy Merlevede

Tijdens de revalidatie van Nina Derwael heeft de gymfederatie een grote knoop doorgehakt. Yves Kieffer en Marjorie Heuls trainen de topturnsters niet langer. Steffy Merlevede: "Niet dat het ontslag een opluchting was voor haar, het heeft er ingehakt, maar nu blijkt dat ze wel nood had aan een andere aanpak." Nina Derwael heeft altijd met Heuls gewerkt, nu kan ze aan haar comeback werken onder Ulla Koch. "In de zoektocht naar een nieuwe topcoach heeft de Gymfed haar advies gevraagd. En met Ulla Koch had ze al een klik."

"De Duitse toptrainster heeft al gewerkt met Elisabeth Seitz, die een gelijkaardig profiel heeft als Nina. Dat stelt haar gerust."

LA 2028? "Perfect mogelijk"

Nina Derwael liet gisteren ook verstaan dat ze nog even wil doorgaan. De Olympische Spelen in Los Angeles in 2028 zijn meer dan een optie. Derwael zal dan 28 zijn.

"Perfect mogelijk", weet Steffy Merlevede. "Simone Biles zal volgend jaar 27 zijn op de Olympische Spelen van Parijs, net als de Duitse gymnaste Pauline Schäfer." Lang geen pensioenleeftijden meer in het turnen. "Elisabeth Seitz presteert nog op haar 30e. En de Oezbeekse turnster Oksana Tsjoesovitina was 46 op de Olympische Spelen in Tokio."

Tieners regeren niet langer de turnwereld. "Omdat de jury ook anders punten geeft", legt Merlevede uit. "Voor de grondoefening hechten ze nu veel belang aan de choreografie, niet de specialiteit van de jongeren. Die blinken vooral uit met hun sprongen."

Parijs 2024? "Bijzonder moeilijk"

De toekomst van Nina Derwael ziet er dus rooskleurig uit. De vraag blijft of ze volgend jaar haar titel kan verdedigen in Parijs. Derwael moet zich nog zien te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

"Dat wordt een bijzonder moeilijk verhaal", weet Steffy Merlevede. "Pas na Nieuwjaar zal ze weer aan de brug hangen na haar schouderblessure. En dan heeft ze nog geen oefening uitgevoerd."

"Misschien gaat haar focus richting de balk", oppert onze turnspecialiste. "Daarin blinkt ze ook uit én het toestel is minder belastend voor haar schouder."

"Maar Derwael mist wedstrijdritme", stipt Merlevede aan. "Haar laatste topprestaties dateren van het WK vorig jaar in Liverpool. Sindsdien is ze niet meer in actie gekomen op de brug of de balk." "Voor de grond- en de sprongoefening moet ze al terug naar de Spelen in Tokio. En volgend jaar op het EK, waar ze zich wil plaatsen voor Parijs, moet ze in actie komen op alle onderdelen." "Geen sinecure, dat weet ze zelf ook."