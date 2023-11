"Ik ben alles kwijt": Turkije in de ban van fraudezaak, waarbij Arda Turan 13 (!) miljoen investeerde

Tot op vandaag is hij nog altijd de duurste Turkse voetbalspeler ooit.



In de zomer van 2015 telde FC Barcelona maar liefst 34 miljoen euro neer voor Arda Turan, die de voorgaande seizoenen furore had gemaakt bij Atlético Madrid.

De transfer zou evennwel nooit de verwachtingen inlossen - Turan speelde 55 matchen voor de Blaugrana en kwam daarin 15 keer tot scoren. Ondertussen spekte de Turkse vedette wel flink zijn bankrekening, want de flankaanvaller verdiende naar verluidt 7 miljoen euro per jaar.

Turan, nu trainer van tweedeklasser Eyüpspor, zou daar nu wel nog maar weinig van overhouden.

In Turkije is namelijk een rechtszaak begonnen rond grootschalige financiële fraude. Daar getuigde Turan als benadeelde hoe zijn investering in een fonds compleet verkeerd uitdraaide.

"Iemand heeft me bedrogen", vertelde Turan. "Door te zeggen dat ik winst zou maken door in het fonds te investeren. Ik heb meer dan 13 miljoen weggegeven. Het is al het geld dat ik had verdiend, werk van jaren was plotseling verdwenen. Ik ben al mijn spaargeld kwijt."