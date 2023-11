BEKIJK: 44 penalty's beslissen strafschoppenreeks in Noord-Ierse Ligabeker

Hoogtepunten van de match én vanaf 3'30" alle penalty's

Geen record

Thuisploeg Ballymena was op slag van rust 1-0 voorgekomen langs Whiteside, Carson maakte op het uur gelijk.



Daarna was het wacht tot de penaltyreeks om nog een bal tegen het net te zien vliegen. Deane zette de 43e strafschop om, Stewart trapte de 44e naast.



Dat aantal is geen record. In een profcompetitie staat dat op naam van de Namibische clubs KK Palace en Civics. Die hadden in 2005 liefst 48 penalty's nodig om hun bekerduel te beslissen. Palace won met 17-16.



Maar in 2021 waren er in Nederland in een bekerwedstrijd tussen de U17 van Zutphen en Sparta Enschede liefst 58. Zutphen haalde het met 26-25.