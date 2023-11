400 weken op nummer 1 en beter dan ooit: valt Djokovic wel af te stoppen?

Alweer 3 grandslamtitels erbij, nogmaals de ATP Finals gewonnen en al 400 weken op nummer 1. Valt Novak Djokovic wel af te stoppen? In 2023 slaagde de jonge topgeneratie er alvast niet in om de Serviër tegen te houden. Tenniscommentator Dirk Gerlo verklaart het succes van de 24-voudige grandslamwinnaar in 3 vragen.

De jongeren hebben Djokovic van zijn troon proberen te stoten, maar zijn er niet in geslaagd?

Novak Djokovic heeft dit jaar 6 matchen verloren. De uitschieter was de finale van Wimbledon tegen Carlos Alcaraz in 5 sets. Ook twee andere jongeren zijn erin geslaagd om de Serviër te kloppen: Jannik Sinner in de poulefase van de ATP Finals en Holger Rune op het gravel van Parijs. Maar op dé grote momenten - Wimbledon als uitzondering - heeft de verzamelde concurrentie gefaald. Tsitsipas in de finale van de Australian Open, Casper Ruud in de finale van Roland Garros, Medvedev in de finale van de US Open, Alcaraz in de finale van Cincinnati, Sinner in de finale van de ATP Finals... Wat opvalt, is dat al die tegenstanders tot de halve finales fantastisch hadden getennist, maar op het allerbelangrijkste moment zijn ze allemaal bezweken onder de druk. En net op die momenten is Djokovic boven zichzelf uitgestegen en heeft hij zijn beste niveau gehaald.

Waarom is het zo moeilijk voor de nieuwe generatie om Djokovic te verslaan?

Ten eerste maakt de leeftijd, en dus de ervaring, een verschil. Djokovic maakte zijn profdebuut op zijn 16e en speelt dus al 20 jaar op het hoogste niveau. Even vergelijken: Alcaraz is 20 jaar, net als Rune. Sinner is 22, Shelton 21, Auger-Aliassime 23. Zelfs Ruud en Tsitsipas zijn nog maar 24 en 25 jaar. Al die jaren op de teller maken dus een enorm verschil voor Djokovic. De Serviër weet perfect hoe hij zijn jaar moet indelen en wanneer hij zijn beste tennis moet bovenhalen. Ook regelmaat, het kunnen herhalen van topprestaties, komt met de jaren. Sinner is een toptalent, maar heeft ook 15 keer verloren dit seizoen, Rune 26 keer, Alcaraz 12 keer. In één match kunnen ze af en toe hun voet naast Djokovic zetten, maar lang niet altijd. Ze kennen hun lichaam ook nog niet even goed als Djokovic, hij kan beter doseren. Over het talent van de concurrenten bestaat geen twijfel. Maar een van de aspecten is mentale ingesteldheid: kunnen omgaan met stress, druk, verwachtingen.... Daar staat Djokovic een pak verder dan zijn concurrenten. Afgelopen weekend waren eerst Alcaraz en daarna Sinner niet opgewassen tegen alle druk op hun schouders.

Hoelang blijft Djokovic nog onklopbaar?

Nog wel even, zeker? De motivatie is er in elk geval nog altijd bij Djokovic. Hij staat nu een recordaantal van 400 weken op nummer 1. Dat is 80 weken - bijna 2 jaar - meer dan nummer 2 Roger Federer. En Federer speelde in 2019 nog als 38-jarige de finale van Wimbledon en de halve finale op Roland Garros. Djokovic wordt 37 in mei, maar heeft gezegd dat hij al zijn records nog verder wil aanscherpen: nog langer op nummer 1, nog meer grandslamtitels en hij wil goud op de Spelen in Parijs. En waarom niet? Hij zorgt nog altijd zoals geen ander voor zijn lichaam. Hij put nog altijd kracht uit de haat-liefdeverhouding met het publiek. De goesting om de jongeren af te houden motiveert hem.... Het allerbelangrijkste is natuurlijk nog altijd het lichaam: er mogen geen blessures komen. Federer, Nadal, Del Potro, Thiem, Murray... Ze werden allemaal afgeremd omdat het lichaam tegensputterde. Als Djokovic een kwartje trager wordt, kan het net niet in plaats van net wel worden. Maar de topfavoriet voor de Australian Open in januari 2024 is toch nog altijd Novak Djokovic.