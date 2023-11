BEKIJK: Kopecky als wereldkampioene vereeuwigd met muurschildering: "Een hele eer tussen deze iconen"

Het houdt niet op voor Lotte Kopecky. Na haar triomfen als winnares van de Kristallen Fiets en Flandrienne van het Jaar zakte ze vandaag af naar het koersmuseum KOERS in Roeselare. De wereldkampioene werd er gehuldigd met een muurschildering op de zogenaamde Koppenmuur.

Ondanks dat ze veel uitnodigingen moet afslaan en ze zich volop aan het voorbereiden is op de Zesdaagse van Gent, maakte Kopecky tijd om persoonlijk langs te komen: "Ik ben met de fiets gekomen en combineer het met een training."

Al had ze zich dat misschien even beklaagd: "Ik hoop wel dat ze hier een binnenband hebben, want ik ben onderweg naar hier in de regen lek gereden."

"Het is een hele eer om hier een portret te krijgen, zeker tussen deze iconen", aldus een fiere Kopecky.

Na haar ijzersterke seizoen, waarin ze onder andere de Ronde van Vlaanderen, het BK en WK op haar naam schreef, is Kopecky de eerste actieve wereldkampioene die deze eer te beurt valt. Ze bevindt zich met onder meer Rik Van Looy, Freddy Maertens, Benoni Beheyt en Yvonne Reynders in mooi gezelschap.