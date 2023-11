Prima test voor Zesdaagse: Kopecky en De Vylder veroveren 3e Belgische titel in het omnium

Lotte Kopecky vierde gisteren al haar verjaardag met de Belgische titels in de scratch en de puntenkoers, maar ze was nog niet uitgefeest.

Ook in het omnium viel de wereldkampioene op de weg niet in te tomen. Na vier proeven haalde Kopecky het op het BK omnium met 218 punten, 80 punten meer dan de nummer 2 Lani Wittevrongel. Het brons ging naar Katrijn De Clercq.

Lindsay De Vylder, die in de puntenkoers en de ploegkoers al goud had veroverd, scoorde ook een hattrick in het omnium.

De Vylder had aan het eind van het omnium 162 punten veroverd. Fabio Van Den Bossche werd tweede met 143 punten, de verrassende belofte Milan Van Den Haute derde met 125 punten.

Kopecky en De Vylder kenden zo een prima test met het oog op de Zesdaagse van Gent van komende week. De Vylder en Robbe Ghys zijn er de uittredende winnaars, Kopecky komt in Gent in actie in de tweedaagse vrouwenwedstrijd.