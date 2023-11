Loena Hendrickx geeft eerste plaats nog uit handen in vrije kür in China

Loena Hendrickx bracht een voorsprong van zo'n 6 punten mee uit de korte kür. Op muziek van Beyoncé en Madonna hoopte ze de juryleden en de Chinese supporters ook met haar vrije kür te verleiden.



Maar een ietwat wankele start deed Hendrickx geen deugd. Ze landde uiteindelijk wel al haar sprongen, niet zonder hier en daar wat schoonheidsfoutjes.



"Ik had echt mijn dagje niet, ik voelde het al vanaf het begin", zei ze meteen nadat ze van het ijs was gestapt tegen haar coach en broer Jorik.



Dat vond ook de jury. Hendrickx bleef met 60,67 punten voor het technische gedeelte een stuk onder haar normale niveau. Ze maakte nog wel wat goed met de score voor haar presentatie, maar het kalf was al verdronken.



Met 130,84 punten scoorde Hendrickx net geen 10 punten minder voor de vrije kür dan de Japanse vrouwen Hana Yoshida en Rinka Watanabe, die haar dan ook allebei nog voorbijstaken in het klassement.