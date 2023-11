Foutje houdt Loena Hendrickx niet van leiding na korte kür in GP China

Loena Hendrickx kwam als laatste van de 11 uitgenodigde schaatssters in actie. Haar eerste sprong, een triple Flip, kwam er meteen goed uit. Maar bij de volgende Axel bleef ze maar op een enkelvoudige steken. Dat rekende de jury haar aan.



Hendrickx, zondag 24 jaar geworden, was evenwel niet van slag en bleef in haar gekende, gracieuze stijl het publiek en de jury begeesteren. De rest van haar programma met nog een dubbele drievoudige sprong werkte ze feilloos af.



De snelheid waarmee de nummer 3 van het WK op de tonen van I'm nin'alu (Mor Avrahami Remix) van Ofra Haza en Living for Love van Madonna haar pirouettes en combinaties op het ijs legde, was fenomenaal. Ze schoof spectaculair op haar knieën en ging zelfs even vlak voor de jury dansen.



Die beloonde haar met 70,65 punten. Drie weken geleden in Texas kreeg ze nog 75,92 punten. Maar Hendrickx toonde zich daarmee toch nog tevreden, ze wist dat ze in de fout was gegaan, al begreep ze niet waarom.



Naast haar op het podium van de korte kür stonden 2 Japanse meisjes: Rika Watanabe (21) kreeg 65,09 punten, Hana Yoshida (18) 64,65.



Morgenvroeg onze tijd mag ze proberen in de vrije kür haar 2e GP-zege op een rij te boeken. Ze is wel alvast geplaatst voor de grote finale van de Grand Prix van 7 tot 10 december in Peking.



Vorige week pakte Nina Pinzarrone de 2e plaats in de GP van Frankrijk. De jonge Belgische doet niet mee in China, zij schaatst eind november de NHK Trophy in Osaka, in Japan.