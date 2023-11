Nieuwe uppercut voor boze United-coach Ten Hag: "Wrede rode kaart van Rashford veranderde alles"

De jonge Deen Rasmus Højlund, voor 70 miljoen euro in de zomer gehaald bij Atalanta, had de bezoekers uit Engeland tegen zijn ex-club na 28 minuten op een 0-2-voorsprong gezet. "Dat waren de beste eerste 20 minuten die ik van mijn team zag", loofde Erik ten Hag . "We speelden heel goed, tot die rode kaart. Die veranderde alles, vanaf toen werd het een andere partij." De bezoekers hadden de match onder controle, maar een discutabele rode kaart voor Marcus Rashford kort voor de rust keerde alles om. Na een rollercoaster scoorde Kopenhagen in de slotminuten nog de 4-3. Een flinke klap voor United in de strijd voor de top 2, die doorstoot naar de knock-outfase. Bayern is door met 12 punten, Manchester is laatste met 3 punten, Kopenhagen staat 2e met 4 punten, evenveel als Galatasaray. (lees voort onder foto)

Hargreaves: "In geen miljoen jaar is het rood"

Rashford kreeg rood, omdat hij zijn voet op de enkel van Jelert neerzette om de bal te beschermen. Ten Hag begreep de ref niet: "Het was een wrede beslissing."



"Marcus ging voor de bal. De review was voorbij, toch ging de ref naar het scherm. Ik denk dat de scheidsrechter niet zeker was."



Een pak Engelse analisten traden de Nederlander bij: "In geen miljoen jaar was dat rood", fumineerde ex-United-speler Owen Hargreaves op TNT Sports. "Marcus wil gewoon zijn been voor de bal zetten. Hij kijkt niet eens naar de bal."



"Als je een stilstaand beeld ziet als ref, lijkt het vreselijk. Maar het is niet kwaadaardig, het is geen vuil spel."



Ex-United-middenvelder Paul Scholes deelde dezelfde mening: "Daar moet het inzicht van de ref naar boven komen. Het is een ongeluk. Hij probeert de bal te beschermen."