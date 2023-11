Rode kaart Rashford luidt nieuwe rampavond in voor Man United in Kopenhagen

Na de driepunter tegen Kopenhagen twee weken geleden hoopte Manchester United met een nieuwe klinkende zege tegen de Denen een eerste stap te zetten richting plek twee in de poule. Een zege werd het niet, klinkend was de uitslag des te meer.

Man U begon nochtans goed. De peperdure spits Rasmus Hojlund, in de Premier League goed voor nul doelpunten, trof nog voor het halfuur tweemaal raak. United had de controle, tot Marcus Rashford vlak voor rust wild doorging op een Deen en rood kreeg.

Kopenhagen greep de man-meer-situatie meteen aan en gaf Man U zelfs nog voor de rust twee muilperen, Elyounoussi en Gonçalves maakten gelijk. Coach Erik ten Hag krabde op zijn kale knikker, hij voelde de donderwolken al hangen.

De Nederlander maande zijn team wel aan tot kalmte en dat loonde ook. United herpakte zich en kwam dankzij een strafschop van Bruno Fernandes terug op voorsprong. De ontlading bij de Portugees was groot, maar lang zou die niet duren.

In een sensationeel slot was het immers Kopenhagen dat het laatste woord had. Oude bekende Lukas Lerager, ex-Zulte Waregem, zorgde voor de gelijkmaker en vlak voor tijd gaf de amper 17-jarige Roony Bardghji United finaal het nekschot. De Engelsen staan zo laatste in hun poule, maar zijn nog niet uitgeteld voor kwalificatie.