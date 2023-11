Uitgerekend verguisde Maguire en Onana schenken Man United zege: "Trots hoe ik me gedragen heb"

Dat het al een poos mank loopt bij Manchester United is geen geheim. De ooit zo succesvolle club spendeerde opnieuw veel geld in de zomer, maar ook dit seizoen lijkt de motor niet echt aan te slaan. In de Premier League staat het team van Erik ten Hag pas achtste. Ook in de Champions League hadden The Red Devils na nederlagen tegen Bayern en Galatasaray nog niet geoogst. In de thuiswedstrijd tegen Kopenhagen zat er dan ook veel druk op de ketel, maar een sobere 1-0-zege kon een zoveelste crisis afwenden. Bovendien had Man U die zege te danken aan twee veelbesproken figuren: Harry Maguire kopte in de 72ste minuut de winnende treffer binnen en doelman André Onana hield de nul met een penaltysave in de extra tijd. Beide spelers liggen bij hun fans al een poos onder vuur, maar haalden nu hun gram.

Als je niet presteert, dan wordt dat geanalyseerd. Maar ik heb een kans gekregen en ik wil deze club weer brengen waar het hoort. Harry Maguire

Beide matchwinnaars werden achteraf luidkeels toegezongen op Old Trafford. Een stevige opsteker voor Maguire, die in 2019 voor een recordbedrag van 87 miljoen euro naar Manchester trok, maar met dat prijskaartje nooit kon rechtvaardigen.

"Als je niet presteert, dan wordt dat geanalyseerd, maar ik ben trots op hoe ik me de voorbij maanden gedragen heb", reageerde Maguire na afloop. "Ik heb een kans gekregen en ik wil deze club helpen. Ik wil United weer brengen waar het hoort."

Coach Erik ten Hag gaf Maguire tegen Kopenhagen een nieuwe kans achteraan in de defensie, en dat pakte goed uit. "Hij was opnieuw erg goed in de passing en zelfverzekerd in de duels. Hij domineerde zijn tegenstanders", stak Ten Hag de loftrompet.

"Onana haalde nog niet zijn niveau"