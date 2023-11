Zijn de dagen van Erik ten Hag geteld bij een Manchester United in verval? "Niemand staat te springen voor deze job"

Erik ten Hag en Manchester United kennen moeilijke dagen. United ging gisteren op Old Trafford kansloos de boot in tegen Newcastle United in de Carabao Cup. Het contrast met vorig seizoen, United won de bekercompetitie, is groot. Wat is er aan de hand in het rode gedeelte van Manchester? We vroegen het aan Jelle Tack, commentator bij Play Sports en podcastmaker bij Kick&Rush.