Arsenal en Manchester United struikelen in League Cup, scorende Onana wipt Burnley van Kompany

Arsenal laat zich verrassen

82' - Verv. Said Benrahma door James Ward-Prowse

17' - Own goal - Ben White (1 - 0)

Niet meteen de terugkeer die Declan Rice, die West Ham afgelopen zomer verliet, zich had voorgesteld. De invaller zag Odegaard wel nog een eerredder scoren, maar verder kwam Arsenal niet meer.

Na een kwartier wist Arsenal al dat het voor een moeilijke opdracht stond in de League Cup. Het openingsdoelpunt was symbolisch: Ben White verschalkte op een hoekschop knullig zijn eigen doelman.

Onana wipt Burnley van Kompany

Ook in de League Cup heeft Vincent Kompany niet van succes kunnen proeven met Burnley. Na 4 op 30 in de competitie moest het ook in de bekercompetitie meteen ophoepelen.

De promovendus toonde zich wel in de eerste helft, maar het enige doelpunt was wel voor Everton. Tarkowski kopte raak. Na de pauze kon Amadou Onana profiteren van een hoekschop die bleef hangen in het strafschopgebied. De Rode Duivel zadelt Kompany zo op met een nieuwe ontgoocheling.