Red Flames-coach Ives Serneels: "We hebben Engeland doen twijfelen"

Onze nationale vrouwenploeg heeft gisteren in Leicester logischerwijze verloren van Engeland. De Europese en vicewereldkampioen domineerde, maar kwam niet verder dan een 1-0, omdat de Belgen strijd leverden. De reacties klonken dan ook positief door. "We hebben als ploeg goed gepresteerd", klinkt het. "Kom dinsdag kijken in Leuven, wie weet wat er dan kan tegen Engeland."

Bondscoach Ives Serneel had bij de vorige interlandbreak al gezien dat zijn speelsters karakter hadden getoond zoals ze nog nooit karakter hadden getoond. Dat leverde een stuntzege tegen Nederland op. En de vraag naar bevestiging. En die kwam er.



"Deze prestatie mag gezien worden. Je bent natuurlijk ontgoocheld als je verliest, maar langs de andere kant hebben we tegen een tegenstander van dit kaliber nog nooit zoveel kansen gecreëerd."



"In het begin hadden we het moeilijk, maar we hebben maturiteit getoond en Engeland doen twijfelen. Dat is onze verdienste."



"We hebben zeker een stap gezet als je kijkt naar de vorige confrontaties met Engeland." In een oefenmatch in februari werd het 6-1.



"Nu op naar dinsdag, hopelijk met de steun van ons publiek. Alles kan, want iedere wedstrijd moet eerst gespeeld worden."

Evrard: "Als ploeg goed gepresteerd"

Doelvrouw Nicky Evrard moest maar 1 bal uit haar net vissen. Ook zij hinkte op 2 gedachten. "We hebben het op bepaalde momenten heel moeilijk gehad."



"We hebben als ploeg goed gepresteerd, maar niet het nodige geluk gehad wat betreft onze eigen kansen. Zij scoren snel in de eerste helft en hebben hoog druk gezet."



"We stonden goed in de organisatie en zijn er een aantal keer voetballend goed uitgekomen. Er had nog iets meer ingezeten. Nu kijken we uit naar dinsdag om te spelen voor onze eigen fans."

Kassandro Missipo: "Kom ons dinsdag aanmoedigen"