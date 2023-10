De wapens van de Red Flames tegen Europees kampioen Engeland: "Karakter, organisatie én efficiëntie"

België staat op kop in Groep 1 van de A-divisie van de Nations League na een 2-1-stuntzege thuis tegen buur Nederland en een 1-1-gelijkspel bij Schotland. Nederland en Engeland hebben allebei 3 punten, Schotland 1.



Ter vergelijking: Engeland is de nummer 4 van de wereld, Nederland de nummer 7. België staat 18e, Schotland 23e.



De Red Flames spelen in een uitverkocht King Power Stadium in Leicester, de club van Cayman, met meer dan 30.000 toeschouwers. Nooit eerder speelden onze voetbalvrouwen voor zoveel volk.

1. Kunnen de Flames tegen Engeland ook punten rapen?

Hermien Vanbeveren: "Wat vaststaat, is dat België 2 keer de absolute underdog zal zijn. Dit is toch nog anders dan de matchen in september. Schotland is qua niveau wat gelijk aan ons, met de Belgen nog iets beter. Nederland was een stunt."



"En ook al heeft Nederland vorige maand met 2-1 van Engeland gewonnen, dit is een lastigere opdracht voor de Flames. Eerst uit en dan thuis. En we zijn een maand verder. Dat is vooral voor Engeland een voordeel."



"Want half september was de competitie in Engeland nog niet begonnen. Heel wat speelsters hadden niet zoveel matchritme. En er was misschien wel wat decompressie bij Engeland na de verloren WK-finale."



"Ik denk dat het toen een beter moment was om tegen Engeland te spelen dan nu.”



"We bekampen een Engeland met de status van de Europese en vicewereldkampioen. Ik denk dat elk punt dat de Flames zouden kunnen pakken, al een kleine stunt op zich zou zijn. Ik vind het belangrijk dat we zo naar die matchen kijken.”

Een maand geleden was het een beter moment om tegen Engeland te spelen, want toen was die competitie nog niet begonnen en was er wat decompressie na de verloren WK-finale. Hermien Vanbeveren

"Wat voor Engeland geldt, geldt ook voor de Flames die in Engeland spelen. Evrard, Cayman, Vanhavermaet en Yana Daniëls. Die laatste speelt bij Liverpool en wordt soms een beetje vergeten. Ze is er voor het eerst weer bij na een lange afwezigheid. Die Flames hebben nu ook meer ritme."



"En de Flames hebben zeker vertrouwen opgedaan in de eerste twee matchen. Al was die gelijkmaker in Schotland in de extra tijd én uit buitenspel een domper."



"Hadden ze die 3 punten binnengehaald, was dat toch nog een groot verschil geweest. Maar de zege tegen Nederland kan een boost geven en kan hebben getoond dat ze het op die manier moeten doen."

2. Hoe moet België het tegen Engeland aanpakken?

"Tegen Engeland zullen ze het zeker moeten aanpakken vanuit de verdediging. Op dat vlak is het last minute uitvallen van Sari Kees een aderlating. Zij was in de vorige duels 2 keer een uitblinker."



"Tegen Nederland speelde ze met Laura De Neve en Tine De Caigny centraal achteraan. De Caigny zal daar nu blijven en misschien trekt Serneels Vanhaevermaet nog een rij achteruit."



"Tegen Nederland en Schotland hebben de Flames ook heel goed karakter getoond. Dat benadrukte bondscoach Ives Serneels deze week ook: "Qua karakter hebben ze een niveau hoger getoond dat ze al getoond hadden.” Ik ben benieuwd of ze dat kunnen bevestigen."



"Een heel goede organisatie zal ook heel belangrijk zijn. Ze moeten de gaten opvullen voor mekaar.”



"En nog iets heel positiefs om te onthouden uit de vorige duels: de efficiëntie. Die was best hoog. Het is niet dat ze 10 grote kansen hadden tegen Nederland.”



“De Flames waren ook heel goed op stilstaande fases. Daar werken ze ook

aan en dat zie je eruit komen. Kunnen ze dat bevestigen tegen Engeland?"



"Ook al weet je dat er heel weinig kansen zullen komen, toch zijn er misschien een paar stilstaande fases. En zullen ze dan efficiënt kunnen zijn? Dat wordt de sleutel om heel misschien iets te rapen tegen de Europese kampioen.”

Kunnen de Belgen hun karakter, goeie organisatie én efficiëntie van tegen Nederland en Schotland bevestigen? Hermien Vanbeveren

3. Wat is belang van 2 Engelse duels voor Nations League?

"De Belgen staan nu eerste in de groep, wie had dat gedacht. Een 0 op 6 tegen Engeland kan, maar belangrijker is de manier waarop. Hoe ze spelen. Dat ze toch iets kunnen tonen en niet 2 keer 90 minuten lang er amper aan te pas komen."



"En iets tonen, dat kan ook gewoon een goeie organisatie zijn en de hele match strijden."



"De laatste 2 duels tegen Nederland en zeker tegen Schotland zullen cruciaal zijn."



"Want het is belangrijk om niet laatste te worden met het oog op de kwalificaties voor Euro 2025, want die baseren zich op de ranking van de Nations League. Ze mogen het dus niet laten hangen."

