Engeland wordt de lakmoesproef voor de Red Flames: "Uitgaan van onze eigen sterkte"

Een stunt tegen Nederland en een zuur gelijkspel tegen Schotland: ondanks die late opdoffer in de tweede groepsmatch hebben de Red Flames hun start in de Women's Nations League dus geenszins gemist.

Met 4 op 6 voeren ze de stand aan, al wacht vrijdag én volgende dinsdag een loodzwaar dubbel examen tegen Engeland. Dat is de Europese kampioen en afgelopen zomer verloren de Engelse vrouwen nog de WK-finale.

"We staan onverwacht op kop", glundert ancien Janice Cayman toch nog altijd een beetje. "Dat moet ons vertrouwen geven dat alles mogelijk is. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte en we moeten solide zijn."

Ook bij Tessa Wullaert geeft vooral de zege tegen Nederland, het land waar ze competitievoetbal speelt, nog altijd veel voldoening.

"Die zege was belangrijk voor ons, ook omdat het een thuismatch was. Winnen tegen een concurrent en buurland is leuk."