Arnaud De Lie droomt groot voor 2024: "Winst in (semi)klassieker, de Spelen interesseren me ook"

De Lie: "In 2023 heb ik geleerd hoe je leeft als prof"

Heel wat renners zoeken na het seizoen exotische oorden op om de riem eraf te gooien. Niet zo Arnaud De Lie. "Ik ga mijn papa wat helpen op de boerderij en voor de rest zal ik met wat vrienden afspreken."

Het tekent De Lie ten voeten uit, want ondanks zijn succes - 19 overwinningen in amper 2 profseizoenen - blijft hij heel erg nuchter. Zelfs wanneer er songs over hem geschreven worden op de tonen van Denis van Blondie.

"Mijn moeder maakte me er na het EK attent op. We hebben er goed om gelachen. Je merkt dat Vlaanderen koersgek is. We luisteren er ook naar voor de start van een koers. Het is ideaal om in de sfeer te komen."

De Lie vindt zelf dat hij in 2023 een stap vooruit heeft gezet, bovenop zijn eerste overwinning in de WorldTour, in Québec. "Ik heb geleerd hoe ik moet leven als prof."

"In mijn eerste jaar gaf ik op alle momenten alles. Nu kan ik beter doseren, verspil ik minder energie."