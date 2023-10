Caleb Ewan verlaat Lotto-Dstny en trekt naar Team Jayco–AlUla: "Het was beter om uit elkaar te gaan"

Caleb Ewan reed sinds 2019 voor Lotto-Dstny, in die tijd nog Lotto-Soudal. Hij schonk met zijn sprint het team heel wat ritzeges in grote rondes: 4 etappes in de Giro en 5 in de Tour om precies te zijn.

Maar het voorbije seizoen verliep moeizaam en ondanks een nog lopend contract zijn beide partijen nu overeengekomen dat het beter is om uit elkaar te gaan.

"Caleb heeft veel gewonnen voor het team en daar zijn we hem enorm dankbaar voor", geeft CEO Stéphane Heulot uitleg bij de scheiding. "Net als in een relatie of huwelijk heb je samen goede en slechte dagen. 2023 was een moeilijk jaar."

"We weten allemaal dat Caleb veel talent heeft, maar de voorbije maanden kwam dat er niet uit in onze ploeg en dan is het beter om uit elkaar te gaan. We willen Caleb niet tegenhouden in een nieuwe kans die hij krijgt, dus is na onderling overleg beslist om hem toe te staan ​​zijn carrière elders voort te zetten."

"We hebben hierover een open gesprek gehad en zijn in onderling overleg tot overeenstemming gekomen om zijn lopende contract te beëindigen."