Het wielerjaar 2023 door de ogen van onze spion: "Waarom was er überhaupt nood aan een fusie?"

Over het wielerjaar 2023 is alles gezegd en geschreven. Of niet? Onze spion tuurt nog een laatste keer in zijn achteruitkijkspiegel. Wat blijft hem bij van dit seizoen?

Over de sprinters: "Tour van Philipsen is onderbelicht"

Laat me beginnen bij de Tour en dan vooral de Tour van Jasper Philipsen. We praten heel veel over die andere Belgische toppers, maar de prestatie van Philipsen is te veel onderbelicht gebleven. Oké, Wout van Aert won vorig jaar ook groen in de Tour, maar voor Van Aert was het al een eeuwigheid geleden dat een Belg dat had gedaan. En Philipsen doet het nu zomaar eventjes met 4 ritzeges. Wat een luxe voor ons land. Voor een sprinter is groen het hoogst haalbare en ik zie hem in staat om nog enkele keren het groen te winnen. Als Van Aert morgen zegt dat hij er weer voor gaat, wordt het een ander verhaal. Maar dit zal niet zijn enige groene trui worden. Het klopt dat er in de Tour ook wel wat controverse was rond zijn sprintgedrag, maar dat was opgeblazen. Er werd vooral naar dat eerste sprintduel gekeken met Van Aert en de dranghekken, maar ze moeten dan de hand in eigen boezem steken. Als je dit wil vermijden, dan moet je gewoon rechtdoor finishen. Dit was een golvende aankomst en als eerste sprinter kies je dan gewoon de kortste lijn. Punt.

In die eerste sprints kreeg Philipsen nog weerwerk van Caleb Ewan. Hij werd 2e en 3e en kwam dus als een van de weinige concurrenten echt in de buurt, maar plots moet er iets gekanteld zijn. Je voelde natuurlijk al even aan dat er druk op de ketel stond. Een sprinter leeft van zeges. Die bleven in het voorjaar uit. Je zag ook dat hij begon te twijfelen aan zijn ploeg en ploegmaats. Dan weet je dat het moeilijk wordt.

Caleb Ewan verliet de Tour langs de achterdeur.

Mark Cavendish wordt vaak weggezet als een moeilijk karakter, maar hij is begaan met zijn collega's. Ik vind hem lief. onze spion

Ewan vertrekt nu, wat logisch is. Volgend jaar kan hij bij Jayco-AlUla nog sprinten tegen Mark Cavendish. Cav doet dus nog een jaartje door. Verrassend? Hij moet vooral zijn hart laten spreken. Als de passie er nog is, waarom niet? In de Giro heeft hij op de slotdag ook bewezen dat hij nog kan winnen. Het is wel opvallend hoe Astana alle eieren in zijn mandje legt, want ze halen ook onder meer Michael Morkov, Davide Ballerini en zijn Griekse trainer weg bij Soudal-Quick Step. Ze zetten alles in op die 35e ritzege in de Tour. Bijna iedereen gunde het hem afgelopen zomer ook. Je denkt uiteraard eerst aan je eigen ploegmaats, maar als het dan toch iemand anders moest zijn, dan mocht het Cav wel zijn. Die gunfactor heb je sowieso door het verhaal van dat record, maar ook door zijn persoonlijkheid. Hij wordt vaak weggezet als een moeilijk karakter, maar ik kan alleen maar zeggen dat hij ook begaan is met zijn collega's. Ik zou hem zelfs "lief" noemen.

De wurggreep van Jumbo-Visma: "Kan Pogacar die tijdrit zomaar negeren?"

De ploeg van het jaar is natuurlijk Team Jumbo - Visma. Het is bijna absurd wat ze in de grote rondes hebben gedaan. Met hun monopolie in de Vuelta als klapstuk. Iedereen zegt overigens dat Jonas Vingegaard de eindzege gegeven heeft aan Sepp Kuss, maar ik ga er niet volledig mee akkoord. De Deen nam tijd terug, maar ook omdat Kuss dat toeliet. Hij reed bijna gratis weg. Als ze niet in dezelfde ploeg hadden gereden, dan was dat niet zomaar gebeurd. Kuss is dus gewoon de verdiende winnaar. Voor mij steekt de Tour-tijdrit er ook bovenuit. Die verschillen waren gigantisch, ook tegenover steengoede tijdrijders als Wout van Aert. Het ging niet over een tijdrit van meer dan 60 kilometer zoals in de tijd van Miguel Indurain, hé. Het was een zware klap voor Tadej Pogacar. In de Tour heeft hij dat niet meer kunnen corrigeren en ik denk ook dat hij dat zal meenemen naar volgend jaar. Bij hem lijkt alles van hem af te glijden, maar of je dit zomaar kunt negeren?

Ik ben ervan overtuigd dat Evenepoel élke eendagskoers kan winnen. Ja, ook de Vlaamse koersen. Waarom zou hij de Ronde van Vlaanderen niet kunnen winnen? onze spion

In de volgende Tour komt ook Remco Evenepoel erbij. Ik weet niet of hij kan winnen. Ik ga akkoord met wat Sep Vanmarcke in jullie Sporza Daily zegt, dat Evenepoel in se een eendagscoureur is die dankzij zijn klasse ook meespeelt in het groterondewerk. Iedereen blijft de explosiviteit van Evenepoel onderschatten. Als hij versnelt, kunnen niet veel renners volgen. Rondjes van een week wint hij ook dankzij zijn tijdrit en omdat hij ook steengoed bergop rijdt. Maar de grote rondes, die zijn een beetje in zijn schoot geworpen omdat "het moet". De Belgische druk, weet je wel. Hij kan het met zijn klasse, maar het is niet zijn allersterkste wapen. Ik ben ervan overtuigd dat Evenepoel élke eendagskoers kan winnen. Ja, ook de Vlaamse koersen. Waarom zou hij de Ronde van Vlaanderen niet kunnen winnen? Pogacar doet het toch ook? En bij Soudal - Quick Step heeft hij de ploeg met alle knowhow. Waar zou hij dat beter kunnen doen dan bij hen?

Fusie en transfers: "Bora-Hansgrohe is de grote winnaar"

Al blijft de toekomst natuurlijk een vraagteken. Dat fusieverhaal met Jumbo-Visma blijft supervreemd. Niet alleen door de timing. Ik begrijp niet waarom er voor beide kampen überhaupt nood aan zou geweest zijn. Het was een vreemd manoeuvre. Vermoedelijk dacht iemand bij Soudal-Quick Step dat het bij het andere kamp beter zou zijn, maar het heeft vooral het probleem van het wielrennen blootgelegd. Zoiets doe je niet uit luxe. Dit blijft sowieso als een schaduw over hen hangen, al heeft Remco eigenlijk weinig uitspraken over dat onderwerp gedaan. Hij is weinig tegen zijn ploeg ingegaan, het kwam veeleer uit zijn entourage. En natuurlijk wordt alles opgeklopt wat uit dat kamp komt. Ze zullen de plooien moeten gladstrijken, maar Remco treft zelf niet veel schuld.

Meesterknechten voor Evenepoel? Je kunt niet 3 zulke toppers strikken. Zij kosten te veel geld. onze spion

Er werd geroepen om versterking, maar daar ga ik niet volledig mee akkoord. Die ploeg is voldoende sterk om een grote ronde te winnen. Kijk naar de meesterknechten bergop. Mikel Landa is er daar eentje van en hij komt erbij. Maar zulke types kosten bijzonder veel. Je kunt niet 3 zulke toppers strikken. Dat gaat niet. En onder Landa hebben ze voldoende volk om alles op te vangen. Vergelijk met de Tour-ploeg van Jumbo-Visma. Van Aert, Nathan Van Hooydonck, Dylan van Baarle en Christophe Laporte zijn geen klimmers, wel klassieke renners. Zulke costauds heeft Quick Step ook met bijvoorbeeld Kasper Asgreen en Yves Lampaert. Nogmaals: ze hebben echt wel een uitgebalanceerde ploeg voor de Tour.

Mikel Landa wordt de rechterhand van Remco Evenepoel.

Als je de transferperiode overschouwt, dan is Bora-Hansgrohe de grote winnaar. Ze hadden heel veel renners met de stempel "net niet", stuk voor stuk mannen die wél in de top 10 kunnen eindigen, maar niet in aanmerking komen voor eindwinst. Nu komt er met Primoz Roglic een absolute kopman bij, een van de weinige renners die zo'n grote ronde kunnen winnen. Daar draait het ook om. Je mag in de breedte nog zo sterk zijn, je moet een afmaker hebben. Ik vind Roglic' komst ook alleen maar positief voor Cian Uijtdebroeks, ondanks de mindere signalen van de voorbije weken. De knowhow die hij meebrengt, kan hem alleen maar helpen. Alles krijgt een duwtje in de rug. Mocht Uijtdebroeks meegaan naar de Tour, dan wint hij een schat aan ervaring op die leeftijd als luitenant. Gaat hij naar de Giro als kopman, dan neemt hij die motivatie en kennis ook mee. Op termijn is dit dus alleen maar positief.

Cian Uijtdebroeks eindigde in zijn eerste grote ronde in de top 10.

Ook Lidl-Trek heeft fors ingekocht en ik breng graag hulde aan Mads Pedersen. Wat een seizoen heeft hij gereden! In elke eendagskoers die hem ligt, stond hij er. En hij moest overal koersen tegen die fenomenen, hé. Hij is the best of the rest en op een goeie dag maakt hij ook de aansluiting met die grote mannen. Hij is vrijwel de enige renner die daar toe in staat is.

De glazen bol: "De Lie wint voorjaarskoers en net wel voor Van Aert"

Laat mij afronden met Arnaud De Lie. Hij wint weer zijn koersen, maar vooral zijn zege in Québec is belangrijk. Dat is een WorldTour-koers en bekijk die beelden nog eens: dat is de finish van het jaar. Onder de vod zag je hem nergens zitten, maar hij snelt nog 20 renners voorbij.