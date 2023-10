Performance coach Marc Lamberts volgt Roglic naar Bora: "Heb bij Jumbo-Visma eindstreep bereikt"

Eerder deze maand kondigde de Duitse wielerformatie de transfer van Primoz Roglic aan, nu neemt BORA - hansgrohe ook een ervaren staflid over bij Jumbo-Visma.

De persoonlijke begeleider van Roglic volgt zijn poulain en zal ook andere renners – zoals landgenoot Cian Uijtdebroeks – bijstaan.

Daar kijkt Marc Lamberts enorm naar uit. "Ik sta te popelen om aan de nieuwe uitdaging te beginnen", deelt hij op de website.

"Na acht jaar bij Jumbo-Visma, en nadat ik geschiedenis had geschreven door dit jaar alle drie de grote rondes te winnen, had ik het gevoel dat ik mijn eindstreep had bereikt."