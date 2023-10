Bora-Hansgrohe wint strijd om handtekening Primoz Roglic: "Hij kan rolmodel voor Uijtdebroeks zijn"

Door de ontknoping van de Vuelta, waarbij Team Jumbo - Visma het volledige podium inpalmde, trok Giro-winnaar Primoz Roglic zijn conclusies: te veel hanen op één erf met ook nog Tourwinnaar Jonas Vingegaard en Vuelta-winnaar Sepp Kuss. De Sloveen, die meer dan 70 overwinningen pakte voor de Nederlandse ploeg, besloot Jumbo-Visma te verlaten. Meteen dienden de geëinteresseerde partijen zich aan: onder meer Lidl-Trek, Movistar, Ineos, Jayco-Alula, Bahrain-Victorious en Israel-Premier Tech werden aan Roglic gekoppeld. Maar BORA - Hansgrohe won de strijd om de handtekening van de viervoudige groterondewinnaar. Bij het Duitse team hoopt Roglic de enige leemte op zijn palmares op te vullen met Tourwinst. "Ik kijk enorm uit naar deze stap, ook al is deze overstap nieuw terrein voor mij", zegt Roglic. "Ik had al goede herinneringen aan dit team door eerdere gesprekken, maar wat me over de streep heeft getrokken, is dat de ploeg heel gemotiveerd is om met mij te werken." Vorig jaar bewees Bora-Hansgrohe al met Jai Hindley dat het een ploeg op poten kan zetten om een grote ronde te winnen. Met de eindzege in de Giro schaarde het zich toen bij Jumbo-Visma, UAE Team Emirates, Ineos Grenadiers en Soudal-Quick Step, de enige andere ploegen die er de voorbije vijf seizoenen in slaagden een grote ronde te winnen.

Ralph Denk: "Een nieuwe mijlpaal"

"Na het vertrek van Peter Sagan is dit een nieuwe mijlpaal voor de ploeg", zegt manager Ralph Denk. "Primoz is een van de beste renners ter wereld, dus we zijn enorm trots en gelukkig." Acht jaar geleden had Bora-Hansgrohe al eens gesprekken met Roglic. "Dat contract staat nog op mijn telefoon", aldus Denk. "Als je er een nulletje aan zou toevoegen, zou je nu nog niet genoeg hebben", lacht hij. "Maar we hadden nog wat geld op de bank staan." "We hoorden geruchten over de fusie in de laatste week van de Vuelta en uit de interviews van Primoz bleek dat hij niet echt gelukkig meer was. We hebben dus contact gelegd en dan is het snel gegaan." Er is een kans dat Marc Lambrechts, de coach van Wout van Aert bij Jumbo-Visma, mee verhuist met Roglic, maar dat kon Denk nog niet bevestigen. "Hij zou een mooie aanvulling zijn voor onze ploeg, maar er is nog geen deal." Het doel is duidelijk: "We willen de Tour winnen. Het is een leuk gevoel om nu een echte kanshebber te zijn en hopelijk zal dat de hele ploeg een duwtje geven."

Volgens mij is de komst van Roglic belangrijk voor Cian. Ze hebben dezelfde persoonlijkheid, dezelfde winnaarsmentaliteit. Ralph Denk