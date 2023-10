Ploegbaas van Eli Iserbyt panikeert geenszins: "Hij is een winnaar en legt zich hier niet bij neer"

"Het is een verademing dat er nog iemand meedoet aan de top. Hij is de man die het veldrijden nodig had. Ik kan het alleen maar toejuichen dat hij meedoet voor de zeges en nu dus ook wint."

"Ik heb twee fantastische crossen gezien", zegt hij duidelijk daags na de Wereldbeker in Waterloo. "Voor onze sport is dat pure propaganda."

Ik kijk er echt naar uit om een duel te zien zonder pech of zonder slechte start, maar wel man tegen man. Onze sport leeft van zo'n strijd, van die duels. Hopelijk krijgen we dat zondag al in Overijse.

Al beet Eli Iserbyt, de kopman van de ploeg van Mettepenningen, dus wel twee keer in het zand. "Eli was twee keer goed, maar kende in Beringen pech met een slechte start en een val en in Waterloo was er dat probleem met zijn schoen."

"Ik kijk er dus echt naar uit om een duel te zien zonder pech of zonder slechte start, maar wel man tegen man. Onze sport leeft van zo'n strijd, van die duels. Hopelijk krijgen we dat zondag al in Overijse."

En zo lijkt de veldritsport teruggekatapulteerd naar de oude succesperiode. "We kunnen heel snel terugkeren naar die tijden, want ook zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel is er genoeg spanning en spektakel."

"Het wordt een fantastisch seizoen en het zal spannend en onvoorspelbaar blijven. Dan denk ik ook aan de ploegtactieken met Pauwels Sauzen-Bingoal en Baloise Trek Lions."

Zij kwamen collectief uitstekend voor de dag in de VS. "Dat maakt het alleen maar mooi."

"De vorige jaren had je onze ploeg, nu heb je 2 blokken. Bij de ploeg van Nys beschouwen ze Thibau duidelijk als kopman en rijden ze in functie van hem. Tel er naast de 2 blokken ook nog Laurens Sweeck bij en dat maakt het alleen maar leuker."