Deurne Spartans kroont zich tot Belgisch kampioen baseball

Vorig seizoen veroverden de Hoboken Pioneers voor de derde keer op een rij de Belgische titel in het baseball, na een best-of-five tegen de Deurne Spartans.

Ook dit seizoen keken beide teams elkaar in de ogen in de play-offs.

De Pioneers stonden al snel met hun rug tegen de muur nadat ze in de eerste 2 wedstrijden aan het kortste eind hadden getrokken.



Zaterdag grepen de Pioneers hun laatste levenslijn met winst in de 3e confrontatie met de Deurne Spartans.



Het 4e duel op de velden van Deurne mondde gisteren uit in een spannend en

slopend pitchersduel tussen Cédric Desmedt (Spartans) en Amerikaan Bebee

Braydon (Pioneers).



De Pioneers wisten uiteindelijk geen runs te scoren. De Spartans waren wel trefzeker met dank aan pitcher Desmedt, die het kampioenschap met een shut-out binnenhaalde.

Voor de Deurne Spartans is het de 3e Belgische titel in 6 jaar.