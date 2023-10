Flag football en lacrosse: de brave variant van American Football en "de snelste sport op 2 benen"

Lacrosse: "De snelste sport op 2 benen"

Op de Olympische Spelen van Los Angeles wordt mogelijk gekozen voor box-lacrosse. Dat is een variant van het gewone lacrosse die gespeeld wordt op een kleiner veld en met slechts 6 spelers per team.

Lacrosse staat overigens niet voor het eerst op de olympische agenda. Dat gebeurde eerder al in 1904 en 1908. Daarna was het nog 3 keer een demonstratiesport op de Spelen, voor het laatst in 1948.

Dat lacrosse uitgerekend in Los Angeles op de olympische kalender komt, is niet toevallig. De sport kent zijn oorsprong in Noord-Amerika, waar ze enorm populair is en ook steeds vaker beoefend wordt op scholen. Bij lacrosse nemen 2 teams van 10 spelers het tegen elkaar op. Elke speler draagt een stick (de crosse ) met aan het uiteinde een netje, waarin de bal past. Het is de bedoeling om met behulp van de stick het balletje in het doel van de tegenstander te katapulteren.

Flag football: de brave variant van American Football

De sport stond in 2022 op het programma van de Wereldspelen. Weinig verrassend veroverden de Amerikaanse mannen toen het goud, bij de vrouwen won Mexico. Dat flag football in 2028 ook olympisch wordt, is naar verluidt ook te danken aan de NFL, die achter de schermen flink gelobbyd heeft. Dat het kleine broertje van American Football in Los Angeles op het programma staat, zal dan mogelijk ook enkele NFL-sterren doen dromen van olympisch goud.

Net als lacrosse is flag football erg populair in Noord-Amerika. Omdat het een veiliger karakter heeft dan grote broer American Football wordt het vaak door kinderen beoefend.

De spelers dragen een vlaggetje dat met een kleefband aan een riem bevestigd is. "Staartje trek", om het in jeugdbewegingtermen te zeggen. Spelers kunnen de baldrager afstoppen door het lintje (de "flag") van de riem te trekken.

Ook geen toevallige nieuwkomer in het land van American Football: flag football. Zeg maar de brave variant van American Football, waarbij tackles of blocks verboden zijn.

De terugkeer van baseball en cricket

Ook terug van weggeweest op de Olympische Spelen: baseball en cricket. Baseball was in de vorige eeuw verschillende keren een demonstratiesport, tot het in 1992 aan het officiële programma werd toegevoegd.

In 2012 en 2016 was er geen baseball, net zoals het volgend jaar in Parijs niet op de agenda staat.

In Tokio 2020 stond de sport tussendoor wél op het olympische programma. Niet toevallig, want baseball is in Japan met voorsprong de populairste sport. Net om die reden wordt het in 2028 in het baseballgekke Amerika opnieuw aan het programma toegevoegd.

Het olympische verleden van cricket is dan weer erg bescheiden. Alleen in 1900 stond het op het programma van de Olympische Spelen.

In België is cricket een eerder kleine sport, maar vergis u niet: wereldwijd is het na voetbal de populairste sport. Vooral in de landen van het Britse Gemenebest is de populariteit van cricket ongeëvenaard.