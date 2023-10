IOC keurt 5 sporten goed voor Spelen van 2028 in LA: cricket, baseball, flag football, lacrosse en squash

De vijf sporten kregen de steun van de raad bij het IOC. Begin volgende week volgen de formaliteiten om de vijf sporten definitief op de agenda te zetten in Los Angeles.

Ook de moderne vijfkamp en gewichtheffen maken weer hun opwachting in het olympische programma. Over boksen heeft het comité zich nog niet uitgesproken.

Het jaar 1900 was de laatste keer dat cricket op de olympische agenda stond. Baseball was al 14 keer een olympische sport, voor het laatst in Tokio 2020. Ook softball, de vrouwelijke variant, stond toen (voor de 5e keer) in de programmagids.

Lacrosse was voor het laatst op de Spelen te zien in 1948. Het stond al 5 keer op de planning. Flag football, een variant op American football, is er voor het eerst bij.

Tot slot mogen de squashzusjes Tinne en Nele Gillis beginnen te dromen van de Spelen in de Verenigde Staten. De sport maakt voor het eerst zijn opwachting in 2028.