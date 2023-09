Belgische mannen sluiten het EK baseball af op de 11e plaats

Zwitserland had in de groepsfase nog met 7-2 van de Belgen gewonnen, maar de jongens van bondscoach Paco Garcia hadden uit die nederlaag hun lesje geleerd.



België draaide in de plaatsingswedstrijd voor plaats 11 de rollen om.



In een productieve derde inning (zes runs) nam België duidelijk afstand (5-1). De double van Axel Poesmans bracht twee honklopers over de thuisplaat. Na 8-3 (na de zesde inning) kwam België niet meer in de problemen.

Aanvallend kwamen de Belgen tot dertien honkslagen, Zwitserland tot zes. Steven De Lannoy sloeg vier hits in vijf beurten. Kevin Desmet, de verliezende pitcher in het eerste treffen, hield negen innings met een uitstekende controle stand; van de 101 pitches waren er 73 slag.

In het eindklassement van het EK houdt België naast Zwitserland nog 4 landen achter zich: Oekraïne, Griekenland, Oostenrijk en Hongarije.

Zondag spelen Spanje en Groot-Brittannië de EK-finale. Het is voor het eerst dat Nederland deelnam en zich niet kon plaatsen voor die finale. De Nederlanders verloren hun halve finale op dramatische wijze tegen Spanje.