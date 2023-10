18-jarige Alexander Blockx komt David Goffin gezelschap houden op hoofdtabel European Open

Nog 1 Belg erbij op hoofdtabel

Hoewel hij nog maar 18 lentes telt, doet de naam Alexander Blockx misschien wel een belletje rinkelen.

Begin dit jaar schreef het jonge talent namelijk Belgische tennisgeschiedenis door als eerste mannelijke junior ooit de Australian Open te winnen.

In Antwerpen wou Blockx deze week voor het eerst een plekje versieren op de hoofdtabel van een ATP-toernooi.



Gisteren boekte Blockx (ATP-771) in de 1e voorronde een mooie zege tegen de veel hoger geplaatste Serviër Hamad Medjedovic (ATP-105) in 2 sets: 7-6, 6-2.



Vandaag kreeg hij in een Belgisch onderonsje tussen 18-jarigen Gilles-Arnaud Bailly (ATP-646) op de knieën. Na een dik anderhalf uur stond er 6-4 en 7-5 op het scorebord.



Zo kunnen de Belgische tennisfans 2 landgenoten aanvuren op de European Open, want David Goffin (ATP-105) kreeg een wildcard. Hij komt vanavond al in actie tegen de Fransman Quentin Halys (ATP-87).