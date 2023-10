Geen Grigor Dimitrov in Antwerpen: de Bulgaar moet ook passen voor European Open

Nog een deelnemer minder in Antwerpen.

De Italiaan Jannik Sinner had deze week al aangekondigd zich terug te trekken voor de European Open in ons land, een ATP 250 hardcourttoernooi in de Lotto Arena, dat zondag begint.

En vandaag maakte ook Grigor Dimitrov bekend dat hij niet zal afreizen naar ons land.

De 32-jarige Bulgaar sloeg zich onverhoopt naar de halve finales op de Shanghai Masters 1000 en kan zo volgende week niet deelnemen in de Lotto Arena.

Met de Fransman Ugo Humbert (ATP 34) gaf ook de toernooiwinnaar van 2020 forfait. De 25-jarige Humbert werd donderdag in Shanghai in de kwartfinales uitgeschakeld door de Rus Andrey Rublev (ATP 7) staat. Rublev speelt zaterdag tegen Dimitrov in de halve finales.