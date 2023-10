Menen neemt zoete wraak en dient titelverdediger Roeselare meteen competitienederlaag toe

Dinsdag maakte Roeselare zijn status zoals verwacht waar in de Ligabeker, in zijn eerste competitie-optreden werd het verrast.

Nochtans was Menen net als eerder deze week de tegenstander. "Maar het was vandaag een heel andere wedstrijd", reageerde Roeselare-coach Steven Vanmedegael na de 1-3-nederlaag.

"We begonnen best oké, maar we kregen overal problemen. Er sloop veel twijfel in de ploeg en we konden dat niet doen kantelen."

"Menen speelde vrank en vrij en heeft terecht gewonnen. Wij twijfelden te veel en zij benutten hun kansen."

"De mindset en de basis waren niet oké bij veel jonge spelers. Er waren ook goeie dingen, maar daar koop je vandaag weinig mee."

Pleister op de wonde: Roeselare recupereert weldra zijn internationals. "Er komt nog een enorme kwaliteitsinjectie", knikte de coach. "Maar er ligt heel veel werk. Het wordt werk van lange adem."