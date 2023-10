Snookerfederatie dreigt met sanctie voor Luca Brecel en 4 collega's na forfait voor toernooi in Noord-Ierland

Eind deze maand staat in Glasgow de Northern Ireland Open op de snookerkalender, een rankingtoernooi met een totale prijzenpot van bijna 500.000 euro.

Maar ook elders valt er geld te rapen, met name in Azië, waar snooker booming business is. Vijf spelers - wereldkampioen Luca Brecel, Mark Selby, John Higgins, Ali Carter en Thepchaiya Un-Nooh - hebben zich afgemeld voor het toernooi in Glasgow omdat ze een lucratief exhibitietoernooi in Macau verkiezen.

Dat is niet in goede aarde gevallen bij de WST, die nu dreigt met disciplinaire sancties tegen het vijftal.

"We zijn teleurgesteld dat zij ervoor kiezen om niet deel te nemen aan een WST-event om een ander toernooi te spelen. Dit is in strijd met hun contract en dat hebben we duidelijk laten weten aan de spelers", klinkt het in een statement.

De WST benadrukt dat spelers niet verplicht zijn om deel te nemen aan elk WST-toernooi. "Ze hebben de vrijheid om hun eigen kalender zelf in te vullen. Maar ze mogen tegelijk geen andere activiteiten doen die nadelig zijn voor de WST of een WST-evenement."

"Het staat buiten kijf dat deelnemen een aan exhibitietoernooi in plaats van aan een WST-toernooi nadelig is voor dat WST-event. Wie desondanks beslist om deel te nemen aan het toernooi in Macau zal zich moeten verantwoorden voor de Disciplinaire Commissie wegens contractbreuk."