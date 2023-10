Ding Junhui nekt Luca Brecel opnieuw, Belg wordt geen nummer 1 in English Open

De snookerwereld houdt al een paar weken de wereldranking in de gaten. Na zijn wereldtitel staat Luca Brecel op de tweede plaats van de wereld, maar Ronnie O'Sullivan staat binnen handbereik.



Omdat O'Sullivan er in de 1/8e finales verrassend uitging tegen de Chinees Zhang Anda (WS-57) met 4-2, wist Brecel dat hij bij een plek bij de laatste 4 op de wereldsnookertroon zou zitten.



Maar hij liet die kans liggen. Onze landgenoot kwam wel 2-0 voor met 2 breaks van 52, maar daarna verwaterde de partij met missers aan beide kanten.



Junhui kwam er het best mee weg en won 3 frames op een rij. Brecel kon nog een decider uit de brand slepen, waarin hij 2 kansen had om het verschil te maken. Maar hij kon die niet in zijn voordeel benutten. Junhui beslechtte de partij met een break van 58 en pakte het kwartfinaleticket.



O'Sullivan blijft zo minstens 10 dagen langer de nummer 1 van de wereld. Volgende week in de Wuhan Open in China krijgt Brecel een nieuwe kans op de topspot.