Luca Brecel walst over Pakistaan in 1/8e finales English Open en blijft op koers om nummer 1 te worden

De framescores tonen de overmacht: 70-30, 96-21, 78-0 en 85-4. Dus mag Luca Brecel zich opmaken om Gary Wilson (WS-18) of de Chinees Ding Junhui (WS-16) te ontmoeten in de strijd richting kwartfinales.

Dat is een belangrijk doel van de Belg. Brecel kan de nummer een van de wereld worden in Brentwood. Als de huidige nummer een Ronnie O'Sullivan zijn zestiende finale tegen de Chinees Si Jiahui (WS-31) verliest, volstaat het om in de kwartfinale aan te treden.

Een halve finale levert "The Belgian Bullet" altijd de eerste plaats op, tenzij hij daarin tegenover O'Sullivan staat. Dan wordt er in een rechtstreeks duel uitgemaakt wordt wie nummer een van de wereld wordt.

Voorlopig neemt onze landgenoot zijn hordes richting de top van de ranking vlot, maar de race is nog niet gelopen.