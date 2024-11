Transferdossier van City en kopie van Sané: deze Celtic-spelers houdt Club best in de gaten

wo 27 november 2024 13:03

Het kan spoken in Celtic Park, maar Club Brugge hoopt zich vanavond niet te laten verrassen door de 54-voudige Schotse kampioen in de Champions League. Dan houdt het best deze sterkhouders in de gaten.

De Belgische link

Een blauw-zwarte lap op een stier. Bij Celtic lopen er twee spelers rond die maar al te graag willen uitpakken tegen Club Brugge in de Champions League. Arne Engels kreeg ondanks knappe prestaties bij Club NXT en in de Youth League nooit een speelkans bij de A-ploeg van Club. Dat dat een foute inschatting was, wil de Rode Duivel vanavond maar al te graag bewijzen. De middenvelder verteerde zijn overstap van Augsburg naar Celtic moeiteloos, zelfs met het etiket van recordtransfer. In de Champions League was Engels al goed voor 1 goal en 3 assists.

Arne Engels in duel met Charles De Ketelaere.

Ook Kasper Schmeichel, vorig jaar nog onder de lat bij Anderlecht, heeft nog een eitje te pellen met Club Brugge. Met twee overwinningen in de play-offs telde het Anderlecht vorig jaar uit in de titelstrijd.

Bij Celtic is Schmeichel de onbetwiste nummer 1 tussen de palen, met 9 clean sheets in de competitie en amper 4 tegengoals.

In de Champions League slikte de 38-jarige Deen wel al 9 tegengoals - 3 meer dan Club Brugge - al komt dat vooral door een 7-1-pandoering tegen Dortmund.

Twee belangrijke informanten voor Celtic? "Arne heeft ons wel wat tips gegeven", vertelde verdediger Carter-Vickers op de persconferentie. "En ook Schmeichel had dus veel informatie over Club Brugge."

Kopie van Sané

Dat spelen tegen een ex-club een goede motivator is, bewees Nicolas Kühn begin deze maand al met twee Champions League-doelpunten tegen RB Leipzig. De 24-jarige Duitser, die in januari de overstap maakte van Rapid Wien, is dit seizoen een van de blikvangers in Schotland. Met 11 goals en 11 assists in alle competities weet Club Brugge wie het in de gaten moet houden. In de Duitse media wordt de linksvoetige Kühn vergeleken met Bayern-speler Leroy Sané, met snelheid en balvastheid als hun belangrijkste gemeenschappelijke wapens. Ook Hans Vanaken vindt vanavond zijn profiel vanavond bij Celtic, want aanvoerder Callum McGregor is de leider, metronoom en kilometervreter bij de Schotten. De 31-jarige Schot stopte deze zomer zelfs bij de nationale ploeg (63 caps) om zich volledig op Celtic te kunnen concentreren. Met 5 goals in de competitie draagt McGregor ook aanvallend zijn steentje bij.

Japanse enclave

Niet alleen bij STVV zijn ze dol op Japanse spelers, die Andres Iniesta ooit beschreef als "dynamisch, getalenteerd en fysiek sterk". Sinds de Brexit is het voor Schotse ploegen moeilijker om Europese spelers aan te trekken, dus richtte Celtic onder ex-coach Ange Postecoglou (nu bij Tottenham) de blik op de Aziatische markt. Het vond er in 2021 Kyogo Furuhashi, afgelopen zomer een van de doelwitten van Manchester City om Erling Haaland bij te staan. Met 7 goals in 17 matchen is de 29-jarige Japanner ook dit seizoen goed bij schot. Ook Daizen Maeda (9 goals) en Reo Hatate (4 goals) waarschuwen Club Brugge om niet in het Japanse samuraizwaard te lopen.