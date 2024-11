Club Brugge "omarmt heksenketel" tegen Celtic en gaat voor 3 punten: "We moeten in onze kansen geloven"

di 26 november 2024 19:21

Voor zijn 5e optreden in de Champions League staat Club Brugge voor een stevige uitdaging. Tegenstander Celtic heeft met 7 op 12 slechts 1 puntje meer dan de Belgische kampioen, maar vooral de confrontatie met de Schotse heksenketel zal Club Brugge extra uitdagen.

Op zijn 31e heeft Brandon Mechele al heel wat watertjes doorzwommen. Onze Tom Boudeweel wilde weten of de verdediger van Club Brugge ondanks zijn leeftijd en palmares toch nog onder de indruk kan zijn van een Europese match in Celtic Park? "Dat zeg je met weinig respect, hé. Zo oud ben ik niet, hoor", dolde een ontspannen Mechele. "Elke wedstrijd doet iets met mij, zeker in de Champions League. Hier hebben we een heel seizoen voor gewerkt." "Ik heb veel verhalen gehoord over de fenomenale sfeer. Ik kijk er naar uit om hier te spelen. Ik laat het gewoon op me afkomen." "Wij doen ons uiterste best en ik probeer te genieten. Of dat ook kan tijdens zo'n match? Eigenlijk niet. Genieten zal iets voor voor- of achteraf zijn."

De sfeer in Glasgow is uiteraard een topic. Kan dat intimiderend werken? "We moeten dat gewoon omarmen", haalde coach Nicky Hayen zijn schouders op. "Je kan er niet tegen vechten." "Iedereen wil ook gewoon in zo'n sfeer voetballen. De match wordt bovendien gespeeld op het veld. 60.000 of 5.000 fans maakt dan niet uit: het moet op het gras gebeuren." Al beseft de Brugse T1 dat het een zottenkot kan worden. "Ik heb gehoord dat de verwachtingen hier hoog zijn en dat het een gekkenhuis wordt. Ze zullen ons opwachten, maar nogmaals: wat op het veld gebeurt, is van tel."

9 op 15?

En op die Schotse grasmat wil Club Brugge met de borst vooruit voetballen tegen Celtic. "We willen winnen. We hebben tot dusver al een degelijk tot goed parcours afgelegd. Als we dat aanhouden met ons eigen voetbal, dan zit er iets in voor morgen", aldus Mechele. "Celtic thuis en uit is een groot verschil, maar het is sowieso een goeie ploeg. Wij moeten een antwoord vinden met ons eigen spel. We moeten tonen dat we de betere ploeg zijn en voor de 3 punten gaan." Wordt dit Celtic dan de makkelijkste tegenstander in de tweede helft van deze League Phase? Club moet het nog opnemen tegen Sporting, Juventus en Manchester City. "Die vraag zal ik na de match misschien kunnen beantwoorden", besloot de verdediger.

In elke match krijg je kansen en dan moet je jezelf belonen. We weten wat we willen doen en dat plan moeten we uitvoeren. Al weten we dat hun diepgang en infiltraties ons pijn kunnen doen. Nicky Hayen

Weet zijn trainer al meer? "Celtic is een zeer goeie thuisploeg met een coach die dominant wil spelen. Maar als wij ons niveau halen, dan kunnen we onze voet naast iedereen zetten." "In elke match krijg je kansen en dan moet je jezelf belonen. We weten wat we willen doen en dat plan moeten we uitvoeren. Al weten we dat hun diepgang en infiltraties ons pijn kunnen doen." Club telt 6 op 12. Moét deze match dan gewonnen worden? "Hoe dichter je bij het einde van deze fase komt, hoe meer je wil winnen. We moeten in onze kansen geloven." "Wat we getoond hebben de laatste weken, op een paar uitzonderingen na, moet voldoende zijn voor een punt of 3 punten. Of een punt goed genoeg is? Dat weet je pas na de match en het verloop. Ik verwacht niet dat het een close game wordt. Het wordt open." Met 9 op 15 zou de volgende (tussen)ronde haalbaar moeten zijn. "Maar de resultaten zijn al zo onvoorspelbaar geweest. Ploegen moeten punten ophalen. Ik heb altijd gezegd dat we pas de laatste 2 matchen zullen rekenen. We hoeven dat nu dus nog niet te doen."

