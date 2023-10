Luca Brecel gaat vlot naar 1/16e finales English Open snooker, exit voor Julien Leclercq

In de zestiende finales wacht Brecel de winnaar van een duel tussen de Chinees Fan Zhengyi (WS-31) en de Pakistaan Muhammad Asif (WS-84) op. Vorig jaar schopte de 28-jarige Limburger het tot de finale in Brentwood. Daarin moest hij toen met 9-6 de duimen leggen voor Mark Selby (WS-4).

De wereldkampioen plaatste zich met 4-1 winst voor de 1/16e finales. Met een 120 century kwam "The Belgian Bullet" uitstekend uit de startblokken, een 55 break bracht hem op 3-0. Hicks kon in het vierde frame nog de eer redden, waarna Brecel het met een 68 break afmaakte.

Julien Leclercq net niet voorbij Hossein Vafaei

Julien Leclercq had minder geluk in Brentwood. Hij heeft zich niet voor de tweede ronde (1/16 finales) van het English Open kunnen plaatsen. De twintigjarige Luikenaar verloor nipt met 4-3 van de Iraniër Hossein Vafaei (WS-15).

"The Belgian Beast" begon met een 54 break uitstekend aan de partij, maar zag "The Prince of Persia" dan een 3-1 voorsprong nemen. Met breaks van 139 en 64 kwam Leclercq nog langszij, maar in het beslissende zevende frame trok Hossein dankzij een 76 break aan het langste eind.

De framescores waren 8-98(54), 63(62)-6, 100-0, 79-29, 0-139(139), 26-64(64) en 102(76)-7.