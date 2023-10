BEKIJK: Nele Gilis is kwartfinaliste, zus Tinne strandt op US Open squash

Nele Gilis is de nummer 8 van de wereld en Europees kampioene. Ze versloeg als 6e reekshoofd de Engelse Katie Malliff (PSA-40) volgens de logica van de ranking met 3-0 (11-9, 11-3, 11-6).



Zus Tinne Gilis is nummer 10 op de wereldranking. Vorige maand speelde zij de halve finales op de Qatar Classic, maar ze botste vannacht op de Egyptische Hania El Hammamy, de nummer 3 van de wereld en 2e reekshoofd in Philadelphia.



Na 3 spannende sets - ze won de eerste set - was de veer gebroken in set 4: 9-11, 12-10, 11-9, 11-3.



Nele Gilis kan meteen revanche nemen in naam van haar zus. In de kwartfinale wacht El Hammamy op de Europese kampioene. Die match is in de nacht van woensdag op donderdag.