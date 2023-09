Let Them Play wil talentenpool optimaliseren: "We werken op hoog niveau met de jeugd"

Je bent jong, je wil wat en je kan iets. Jongeren hebben begeleiding nodig in de prille fases van hun potentiële carrière als topsporter en met Let Them Play is er een nieuw initiatief om die ondersteuning te optimaliseren.

Keuringsarts Tom Teulingkx zet samen met onder meer psycholoog Rudy Heylen en coach Rudi Diels zijn schouders onder de talentenpool.

"Er zijn weinig projecten die op hoog niveau met jeugd werken. De meeste begeleidingssystemen werken met volwassen sporters", legt Teulingkx het concept uit.

"Als je kind goed is in een sporttak, dan testen we zijn of haar atletisch vermogen en kunnen we zo nagaan waar het kind zich in de bredere populatie bevindt."

"We willen naar die tweede laag. Kan het kind doorstoten tot een professionele carrière? De derde laag is dan de optimale begeleiding van de echte talenten."