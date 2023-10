Thijs Zonneveld getuigt: "Ik heb zitten huilen in het wiel van Wout van Aert"

Wout van Aert (8e) bleef gisteren niet van pech gespaard. Dat zag ook Thijs Zonneveld, die hem tegenkwam op het WK gravel.

"In het kader van participerende journalistiek heb ik kunnen voelen hoe het is om met zo'n buitenaardse renner te kunnen koersen", vertelt de Nederlander in zijn wielerpodcast.

"Wout van Aert was lekgereden. Er kwam twee klimmetjes aan, hele steile klimmetjes, waarna het vlakker werd. "Gunstig", dacht ik, want dan zou ik op het vlakke kunnen aanhaken. Ik zou naar voren gebrommerd worden."

"Dat is tenminste wat ik dacht", lacht Zonneveld. "In de praktijk liep het anders."

Zoals gepland/gehoopt, pikten de Nederlander en zijn groepje aan.

"Zo zat Van Aert met 20 renners in zijn wiel", vervolgt Zonneveld zijn verhaal. "Het ging hard en hij brommerde ons - over het asfalt - naar voren."

"Ik voelde me goed en had nog wat in de tank zitten, maar na enkele minuten vond ik het toch heel hard gaan."

"Enkele minuten later dacht ik: "Dit gaat veel te hard." De 20e ging eraf, de 19e moest passen, de 18e sneuvelde, enzovoort. Van Aert vroeg ook niet om over te nemen. In zijn eentje reed hij op kop."

