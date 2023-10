"Zenuwachtige" Wout van Aert bij start WK gravel: "Het wordt een uitputtingsslag"

Als Wout van Aert aan een kampioenschap start, dan behoort hij bijna altijd tot de favorieten. "De druk is hier toch anders dan bij een wedstrijd op de weg, al ben ik toch ook zenuwachtig", geeft hij toe aan de start in Le Bandie.

Van Aert ging het parcours vrijdag verkennen met trainingspartner Jan Bakelants. "Het is een superzwaar parcours, zwaarder dan ik had gedacht. Er zijn heel veel klimmen. Het wordt een uitputtingsslag."

Het is dan ook niet de bedoeling om er vanaf de start al een soloslim van te maken. "Het wordt belangrijk om je krachten goed in te delen. Je moet niet vanaf de start vollenbak gaan, dat lijkt me geen goed idee."

Van Aert heeft in ieder geval een 'geheim wapen' mee om eventuele materiaalpech op te vangen: een spuitbus. "Dat is schuim die een lekke band kan oplossen", legt hij uit. "Dat kan cruciaal zijn in geval van nood."

De grootste concurrentie komt misschien wel uit het eigen Belgische kamp. Of houdt Van Aert ook rekening met de 43-jarige Alejandro Valverde? "Dat wordt misschien mijn grootste concurrent", zegt Van Aert met een lachje. "Hij laat in ieder geval uitschijnen dat hij in orde is. Best rekening mee houden dus."