Wout van Aert wil het gravelbeest in zich loslaten op het WK: "Ik mik op een podiumplek"

Zondag staat de Belgische kampioen tijdrijden aan de start van het WK in Veneto. Dat maakt hem ook meteen deel van een kransje topfavorieten. "Maar het is moeilijk om in te schatten hoe goed de concurrentie nu is", blijft hij voorzichtig.

Nog voor een winter in het veld wil Wout van Aert zijn kunsten op de gravelfiets tonen.

Liefde voor gravelbiken is ontstaan op trainingstochten en is nooit meer weggeweest.

Na zijn geslaagde debuut heeft Van Aert het gravelbeestje helemaal te pakken.

"Als veldrijder was ik het natuurlijk gewoon om veel offroad te trainen", verklaart hij de logische voorliefde voor grind. "Het ging toen vooral om duurritten om mij goed voor te bereiden op de cyclocross. Sindsdien is de liefde ontstaan en die is nooit meer weggeweest."

Sterker nog: die is alleen maar vergroot. Zeker in de coronaperiode, waarin hij alle zandwegels in zijn buurt verkende.

Het WK in Veneto moet dan ook een hoogtepunt worden in zijn prille gravelcarrière. "Ik moet wel zeggen dat ik er heel veel zin in heb", besluit Van Aert.