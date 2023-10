Wout van Aert deelt verhaal van zijn "chaotische" WK gravel: "Eigen materiaal maken, is verbeterpuntje"

"Het was een chaotische dag voor mij", vertel Wout van Aert met de glimlach na zijn WK-doop in het gravelbiken.

"In de eerste 20 kilometer had ik al last van mij zadel dat gezakt was. Nadat ik mijn zadel had vervangen, kwam ik wel snel terug in koers. Een klein valpartijtje op het moment dat we met zeven renners vooruit waren, kon ik ook nog rechtzetten. Toen dacht ik dat de koers kon beginnen ... Maar reed ik vooraan lek."

"Het was net als de valpartij mijn fout", geeft hij eerlijk toe. "Ik stuurde te bruusk in en raakte een putdeksel. Het was jammer. Zeker omdat ik het niet snel gemaakt kreeg."

"Er was een probleem met mijn ventiel. Dus ik ben op een voorwiel met een halve bar druk erop naar de volgende post gereden tien kilometer verderop. Met mijn nieuw wiel begon ik aan een inhaalrace."