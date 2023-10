EK-kwalificatieduel tussen Israël en Zwitserland "voor de veiligheid" uitgesteld

"In het licht van de huidige veiligheidssituatie in Israël heeft de UEFA besloten om alle wedstrijden die de komende twee weken in dat land gepland staan uit te stellen. De nieuwe data zullen nog worden bevestigd", meldt de UEFA in een persbericht.



Zwitserland staat in kwalificatiegroep I aan de leiding met 14 op 18 voor Roemenië (12) en Israël (11). De top twee mag naar het EK 2024 in Duitsland.

Israël speelt zijn volgende wedstrijd op 15 oktober in Kosovo. De UEFA zal een van de komende dagen beslissen of die partij op de voorziene datum kan doorgaan.

Ook twee kwalificatiematchen voor het EK van 2025 voor beloften - Israël-Estland (12/10) en Israël-Duitsland (17/10) - worden uitgesteld.



"De UEFA blijft de situatie nauwlettend volgen en zal in contact blijven met alle betrokken ploegen voordat er beslissingen worden genomen over de nieuwe data en mogelijke wijzigingen wat betreft andere wedstrijden", klinkt het nog.