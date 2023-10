Met opvallende speech luidde Sjachtar-coach ommekeer in: "Gezegd dat ze zich moesten schamen tegenover Oekraïense volk"

Het doel heiligt de middelen?

Patrick van Leeuwen is de Nederlandse coach die gisteren in de dug-out van Sjachtar Donetsk zat. Hij moest met lede ogen toekijken hoe zijn ploeg in de eerste helft moest ondergaan tegen Antwerp.

"Ik had hen nog zo gezegd dat ze die wedstrijd voor heel Oekraïne speelden, voor de meegereisde fans in het stadion, maar ook voor alle supporters in eigen land", deed hij zijn verhaal.

"Toen het bij de rust 2-0 stond, heb ik ze met hun neus op de feiten geduwd. Ik zei hen dat ze zich moesten schamen."