Nachtmerrie voor Antwerp: 2-3 verlies na ommekeer, flater Butez en penaltymisser Alderweireld

Antwerp - Sjachtar in een notendop

Antwerp overtroeft Sjachtar voor de rust

Antwerp overleefde de Oekraïense opstoot en kon zelf weer aan aanvallen denken. Vermeeren mocht ver oprukken en een diepe bal in de loop van Balikwisha prikken. Doelman Riznyk kwam overhaast uit zijn doel en werd simpel gestift, een heel eenvoudig doelpunt. Bij 2-0 had de thuisploeg de zege al bijna beet.

Even later likte een plaatsbal van Janssen de buitenkant van de paal. Antwerp was feller en simpelweg sterker dan Sjachtar, maar moest plots toch opletten. Coulibaly verscheen net op tijd om Sikan af te blokken, en Matvienko duwde de hoekschop die erop volgde naast.

Het begon nochtans allemaal zo mooi. Na nog geen drie minuten klom een gretig Antwerp al op voorsprong. Vermeeren toonde doorzettingsvermogen en bediende Muja, die na een kapbeweging de verste hoek vond. Een droomstart. Even later loste de Albanees een dreigend vluchtschot.

Slappe tweede helft doet Great Old de das om

Sjachtar toonde echter een heel ander gelaat na de pauze. De bezoekers stormden meteen naar voren. Soedakov ramde tegen de paal en Butez redde een poging van Nazaryna (ex-Antwerp), maar bokste de bal dan op het hoofd van Sikan. Die kopte de 2-1 dankbaar binnen.

Er sloop zichtbaar angst in de Antwerpse rangen en Sjachtar ging plots lekker combineren. Zoebkov miste na een geweldige aanval zijn schot, maar dat deed Vermeeren na een prangende fase in de Oekraïense zestien wat later ook. Rakitski volgde bij een vrije trap de slechte voorbeelden, maar had het geluk dat Balikwisha stond te dromen in het muurtje. Via zijn voet dwarrelde de bal in het doel van Butez.

De 2-2 was nog niet het meest vermijdbare tegendoelpunt dat Butez zou slikken. De Franse doelman hielp Sjachtar letterlijk een handje door de bal binnen te houden voor Nazaryna, die Sikan zijn tweede van de avond aanbood. De Bosuil, op de dolle Oekraïners in het uitvak na, was met verstomming geslagen.

Bij 2-3 moest Antwerp alles uit de kast halen om nog een puntje te redden. Van Bommel stuurde in zijn wanhoop Alderweireld mee in de spits, en die zet leek te werken. Mega Toby versierde diep in de extra tijd met een knal tegen de arm van Stepanenko een strafschop. De Bosuil hield zijn adem in, maar Alderweireld schoof dé kans op 3-3 teleurstellend naast. De droom was helemaal een nachtmerrie geworden.