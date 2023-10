BEKIJK: Had de winning goal van Sjachtar wel mogen tellen? "Ik kreeg een schop op mijn hak"

Dat de 2-3 vermeden had kunnen worden, is zeker. Butez kende een zeldzame brain fart, maar was hij wel de enige die in die fase in de fout ging? Zo is in de herhalingen duidelijk te zien dat Wijndal aangetikt wordt in de eigen grote rechthoek. "De scheidsrechter had moeten fluiten", vertelde de verdediger van Antwerp na de wedstrijd. Herbekijk de bewuste fase hieronder.