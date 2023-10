Sjachtar-speler Jegor Nazaryna: "Antwerp is voor 95 procent veranderd"

Jegor Nazaryna heeft 2,5 jaar op de loonlijst van Antwerp gestaan: van 2018 tot in 2020. Een vaste waarde was hij niet. Nazaryna werd 2 keer uitgeleend.

Straks keert de Oekraïner terug op de Bosuil wanneer Sjachtar Donetsk tegen de Belgische landskampioen speelt in de Champions League.

"In vergelijking met mijn tijd hier is 95 procent anders", vertelt hij op de persconferentie.

"Antwerp is geen bekende meer voor mij, maar we hebben ons goed voorbereid. We hebben het spel van Antwerp goed bestudeerd."

Op de eerste speeldag verloor Sjachtar met 1-3 van Porto. Antwerp kreeg een 5-0 om de oren in Barcelona.

Nazaryna: "Of we hier een rechtstreekse tegenstander voor de derde plaats in de groep treffen? Dat zou ik niet zeggen."

"We hebben verloren van Porto, maar we gaan nog altijd voor het best mogelijke resultaat in de groep. We hebben geleerd uit het verlies tegen Porto."